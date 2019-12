POLIITKOLUMNIST | Kristina Kallas: saatke Jüri Ratase asemel presidendi vastuvõtule õpetaja (ning ärge paugutage uusaastaööl)

Ma mõtlesin 8000 lasteaiaõpetajatele, 12 500 üldhariduskooli õpetajatele, oma laste klassiõpetajatele, Narva kolledži õpetajakoolituse tudengeid õpetavatele õppejõududele, välismaalastele eesti keelt õpetavatele õpetajatele. Ja ma mõtlesin, et ma tahaks paljude nende inimeste nimesid näha presidendi teenetemärkide saajate nimekirjas. Eile, kui ma lugesin, et peaminister soovib seekord presidendi vastuvõtu asemel veeta aega perega (mis on igati mõistetav ja ka kiiduväärt), siis ma mõtlesin, et üks koht vabanes vähemalt ühele õpetajale, kes sellel aastal saaks väikese hulga tähelepanu tagasi selle tohutu tähelepanu eest, mida ta on aastakümneid osutanud teistele inimestele.