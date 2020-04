POLIITKOLUMNIST | Kristina Kallas: tuleb teha valik, kas juhinduda inimeste hirmust või asuda päästma majandust

Esiteks, ühiskonnad ei saa keerulisi probleeme lahendata ekspertide, teadlasteta ja teaduseta. Professionaalsus, s.o oma kitsa valdkonna sügavuti teadmine on taas au sees. Paljudes riikides on oma valdkonna eksperdid pandud isegi kriisi juhtima ja poliitilised juhid on astunud tahaplaanile. Ka Eestis juhib inimeste ravi protsessi oma ala ekspert, mitte minister. Selline olukord erineb varasematest kriisidest.

Eksperdid selles ja eelmises kriisis

2008. aasta finantskriisi ajal ja ka 2015. aasta põgenike kriisi ajal kasvas märkimisväärselt rahulolematus ja usaldamatus ekspertide suunal. Mõlema kriisi tuules populaarsust koguvate populistlike poliitiliste jõudude suust kõlas lärmakalt fraas „Me ei usalda eksperte, me peame seisma oma inimeste huvide eest!“ Eksperte vastandati tavalistele inimestele, nende motiivid pandi kahtluse alla ning neid süüdistati „eliidi“ teenimises, tõe varjamises või selle moonutamises.