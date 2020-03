Erinev on vaid see, mis on eri ajastute põlvkondade konflikti sisuks ning Eestis täna on konflikti sisuks poliitika ja just seal tuleviku osas tehtavad (või tegemata jäetavad) otsused.

Kuidas me ikkagi Brežnevi ajastusse jõudsime? Ja mis veel tähtsam - kes teeks perestroika?

Osta artikkel või vormista tellimus ja loe lähemalt!