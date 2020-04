Õnnelikud on inimesed, kes sündinud peale Teist Maailmasõda ja pole pidanud nägema sõjaõudusi. Nii ka mina, kuid hirmu oli minugi lapsepõlves – pimendamised, sõjafilmid, vahel isegi unenäod kaevikutest ja pommitamisest.

Kohutavad haigused läbi inimajaloo, erinevad taudid, epideemiad, pandeemiad, õõvastavad haiguspildid. Ikka mõtleme, et see kõik on möödanik, aeg on ju edasi läinud.