POLIITKOLUMNIST | Marika Tuus-Laul: soomlased ei käi juba ammu Eestist ravimeid ostmas, sest see ei tasu ära

Uskumatu, aga seda tehti tormipäeval, kui terviserikkeid on tavapäevast rohkem ja ravimivajadus suurem. Proviisorapteegid jäid aga avatuks ja nad aitasid patsiente isegi tavapärasest kauem.

See nõndanimetatud streik tõigi välja, et kakskümmend aastat apteekide valdkonnas kehtinud ärivabadus on meile toonud rahva ja riigiga manipuleerivad suured südametud müügiketid, kellele ostjate tervis polegi esmatähtis. Esikohal on müük, käive ja ostjaskonna arvelt teenitav kasum.

Muide, soomlased ei käi juba ammu Eestist ravimeid ostmas, sest see ei tasu ära.

Kuidas saavad Soome kõrgemate juurdehindluste juures ravimid Soome hulgimüügiettevõtetes olla meie omadest ikkagi odavamad? Ja kui meie Tamro ja Magnum tegutsevad ka Soomes, siis miks need Soome odavad ravimid kuidagi meie patsientideni ei jõua?