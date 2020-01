POLIITKOLUMNIST | Yoko Alender: isiklik läbipõlemine pani järele mõtlema - kuidas käia tõejärgses maailmas sirge seljaga?

Ehk aitaks sisemine väärtuste revisjon meid igaüht kirevas ja ohtraid valikuid pakkuvas maailmas käia ka sirgema seljaga ja olla tiba õnnelikum. Ilmselt peegelduks see lõpuks ka sotsiaalmeedias, ajakirjanduses ja poliitikas, mida nii sageli kirutakse. Maailma muutmine algab iseendast.

Üks võimalus „tõejärgset" maailma mõista on pöörduda tagasi juurte juurde. Vaimses mõttes on meie juurteks väärtused, just need annavad meile selgroo ja otsustuskindluse.

Mina tegin eelmisel aastal tänu tööalasele ja isiklikule läbipõlemisele, kriisisituatsioonile kui soovite, läbi tõsise revideerimise oma väärtusmaailmas. Huvitav ja kasulik sõltumata ametist, poliitikule vältimatu, kui tahan teha valikuid ja otsuseid, mis on kooskõlas minu väärtuste ja sisemise sihiga. Esindusdemokraatia põhineb ju usaldusel ja saan ju paluda teiste usaldust vaid siis, kui tean, kes ma olen, kui ennast usaldan.

Ballast koorus maha