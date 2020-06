Mis see inimkeskne siis elukeskkonna ja ruumi kontekstis tähendab? Võib-olla iseloomustab seda kõige ilmekamalt Jan Gehli, Taani urbanisti, tõelise teadlase ja praktiku lause inimkesksest linnaruumist, mis sobib nii 8- kui 80-aastasele. See võtabki kokku selle, mis on inimkeskne.

Inimlik linn

See tähendab seda, et igaüks pääseb liikuma, igaühel on turvaline, mõnus toimetada, keskkond soosib tervislikke valikuid. Tegelikult tekib siit ka tohutu majanduslik kasu, aga sellel ma praegu pikemalt ei peatu.