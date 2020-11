USAs on veider süsteem, milles tegelikult on 51 erivalimist (50 osariiki + District of Columbia, st Washington ise). Igal osariigil on omad valimismeetodid ja häältelugemise reeglid. Kuna protsess on keeruline ja kirju, hakkasid Donald Trump ja tema pooldajad rääkima vandenõust, et valimiste tulemusi võltsitakse.

Donald Trump ja tema ümbritsevad nõunikud on korduvalt vihjanud mingile “tumedale võimule”, mis Ameerika valitsuses, sõjaväe abiga ja salaja, niite tõmbavad. Eesmärgiga Trump võimult kukutada.

Ameeriklased on varemgi toitnud ettekujutust süvariigist. Millal ja mis selleni viis, loe artiklist.