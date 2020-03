Pöördumine ministeeriumite, omavalitsuste ja avaliku sektori poole: suunake sotsiaalmeediasse plaanitud raha Eesti ajakirjandusse!

On selge, et koroonaviirusega kaasnevast majanduslikust turbulentsist ei pääse ka Eesti ajakirjandus - üks meie demokraatia ja ühiskondliku stabiilsuse alustaladest. Samas on see nädal taas näidanud Eesti rahva kõigutamatut usaldust Eesti ajakirjanduse vastu. Väikese liialdusega saame öelda, et igal kriispäeval on käinud Ekspress Meedia väljaandeid lugemas praktiliselt kõik täiskasvanud eestlased. See on enneolematu usaldus ja tunnustus.