Graanul Investi juht Raul Kirjanen on pöördumises esitatud väited kahtluse alla seadnud. Eestimaa Looduse Fondi aseesimees Siim Kuresoo kinnitab, et väited on võetud Eesti riiklikust kliima- ning energiakavast. Mida väidavad metsakaitsjad?