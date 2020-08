Tänavu septembris tehakse Eesti töötushüvitise süsteemi üks viimase kümnendi põhimõttelisemaid muudatusi: töötutele lubatakse lühiajalist väikse koormusega töötamist, ilma et töötutoetus kaoks. Ühtlasi tõstetakse töötushüvitiste määrasid.

See on hea algus süsteemi muutmiseks ning viib ellu Praxise ja Euroopa Komisjoni korduvaid samasisulisi soovitusi, kuidas töötuid toetada ja vaesust vähendada. Ent ainuüksi sellest ei piisa. COVID-19 andis muudatusteks küll esimese tõuke, kuid vaja oleks rohkemat ja julgemalt. Töötu on inimene ka muul ajal kui koroonaaeg. Seetõttu tuleks süsteem ajakohastada terviklikult, kõigi sihtrühmade muresid arvestades.

Meie praeguse süsteemi peamised puudused on nii väiksed hüvitised kui ka see, et neid hüvitisi saab kõigest väike osa töötuid.