Puidutöösturid: üllatab järjepidevus, millega rohelised ründavad Eesti kõige keskkonnasõbralikumat tööstusharu

Eesti metsa- ja puidutööstuse liit (EMPL) ei ole palunud kehtivate piirangute kaotamist, vaid tänasel ebakindlal ajal lisapiirangute mitte kehtestamist. Piirangute kehtestamisel on aga asjakohane hinnata piirangu eesmärki, selle tulemuslikkust ning mõju.

Seda, mida tähendab paarikuuline tööseisak, on paljud eestlased omal naha kahjuks juba tunda saanud. Viimase paari kuu jooksul on Eesti pidanud võtma 2 miljardit eurot laenu. Töötuks on jäänud kümned tuhanded inimesed.

Kujutleme nüüd hetkeks, kui taoline seisak toimuks Eesti ühes suurimas tööstusharus igal aastal.