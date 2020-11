Võla kasv on muidugi muljetavaldav. Aasta alguses oli Euroopa Liidu valitsuste võlg 10,8 triljonit eurot, aasta keskel juba 11,8 triljonit. Kui võtta aluseks eilseks pandeemia jooksul registeeritud nakatunute arv 11 miljonit, siis tuleb välja, et iga koroonat näidanud proovi kohta on ELi riigid võtnud keskmiselt umbes 90 000 eurot laenu.