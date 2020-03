Raimond Kaljulaid viiruseohust: miks ikka veel toimuvad Tallinnas koolitunnid?

COVID-19 koroonaviirusel on oma ülesanne ja meie ülesanne on anda hetkel endast parim, et tema levikut kõigiti takistada. Selles osas saame me igaüks eraldivõetuna palju rohkem ära teha kui riik ja valitsus kokku.

Eks Jüri Ratas viimaks, kui kõik halvasti on, vabandada ikka oskab, usub autor. Aga tegelikult on meil olemas kõik vahendid, et inimkontakte ise miinimumini viia. Koolitundide striimimisest olete kuulnud?

