Seda kinnitab keskkonnaministeeriumi tellitud ja hiljuti avaldatud uuring, millest selgub, et jäätmete liigiti kogumises ei ole viimase 10 aasta jooksul muutusi paremuse poole toimunud. Kuhu on koer maetud? Vastus on lihtne. Eestis lihtsalt ei täideta kehtivaid seadusi ja keskkonnaministeerium laiutab õhku ahmides käsi. Kolm lihtsat näidet.