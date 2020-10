Rait Kuuse hooldekodudest: KOVd ei tohi sundida lähedasi toimetulekupiirile virelema

Inimese väärika vananemise juurde käib lahutamatult võimalus ise otsustada, ise teha valikuid. Iseseisva vanaduspõlve ideaal võiks olla siiski oma enda kodu. Kuid ega märkimisväärset debatti lõpuks ei tekkinudki - ta tuli ja läks. Pealkirjadesse jõudmise sagedus võimaldab küllap ennustada, et teema tuleb hiljemalt järgmiste valimiste kontekstis valijate lauale. Mis on variandid ja tegelikkus?

Tegelikkus on üldiselt selline nagu täna Tuuli Jõesaar oma artiklis kirjeldab. Kuidas inimesed on aja jooksul oma hooldekodu eest rohkem maksma hakanud annab aimu lisatud graafik (SoM andmed). Hooldekodu koha hind 2019. aasta üldhooldusteenuse statistilise aruande järgi oli ööpäevas 24,54 eurot (kuus 746 eurot).

Maksimaalne kulu ööpäevas oli 43 eurot (kuus 1307 eurot). Hinnatõus 4-5% aastas, käib ühte jalga pensionite indekseerimisega. 60% hooldekodudest on omavalitsuste jagu.

Mida inimesed ei tea ja KOV ei ütle on aga see, et tänane omavalitsuste praktika on õhkõrnal jääl - nad ei tohi sundida lähedasi toimetulekupiirile virelema. Lai ülalpidamiskohustus üles ja allapoole on teada, samas selle piirid küllalt kehvasti kohtupraktikas läbi vaieldud.

See siin on tänase õiguse rakendamise küsimus ning nii kalgilt kui see ka ei kõla, siis soovitan minagi siin alustuseks nõuda kirjalikke otsuseid ning veidigi vaielda. Lisaks mitte otsida ise hooldekodu kohti - selle peab tegema omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Ülalpidamiskohustusest. Ma olen nõus, et tänapäeva ühiskonnas see nii jääda ei saa ning vähemalt ühe põlve kohustus tuleb maha võtta. Omal kombel on see aga avalikult nentimine, et traditsiooniline peremudel on möödanik. See on meil siiski alles vaidluse all. Tegemist ei ole põhiseadusliku, vaid poliitilise küsimusega - Riigikohus siin eeldatavasti abi ei anna, küll aga perekonnaseaduse muutmine.

Alternatiive on. Rahaliselt on olnud minu ministeeriumi pakkumine, et teeme üldhoolduse rahastusmudeli seaduses ümber ja loome olukorra, kus inimene tasub peavarju ja toidu eest ning hooldamine tuleb KOV/riik vahendusel maksurahast. Üsna sarnane skeem erihoolekandeteenusele, kus inimeselt võetav on seadusega selgelt piiritletud.

Kui omavalitsus ja riik siin suudaks kokkuleppida, et mõlemad teevad pool rehkendusest, siis on alustuseks tarvis ca 30 miljonit aastas, mis on riigi vaatest väike raha. Hetkel see veel ei kõneta ja seda raha ei ole.