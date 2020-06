Rannar Vassiljev: „nähtamatu käsi” aitab kriiside ajal paremäärmuslasi

Enne kui viirus hakkas jõuliselt meie elu ümber korraldama, tundsid paljud muret, et ühiskonna traagelniidid hargnevad ja samamoodi jätkates võib pill varsti lõhki minna. Korraks leidsime koroonaviiruses endale ühise vaenlase ja nii mõnelegi tundus, et lõhed hakkavad vähenema. Ühine vaenlane ju liidab.

Ent niipea kui viirus näitas taandumise märke, polnud vaja eriolukorra lõppu oodatagi, et paar kuud tuha all hõõgunud pinged uuesti lõkkele lööksid. Nüüdseks oleme jõudnud selleni, et rahandusminister ähvardab maasikakasvatajaid , kes julgesid valitsust kritiseerida, maksuameti uurimisega ja teeb juttu Euroopa Liitu jäämise referendumist. Kuhu edasi?

Süngeim teetähis

Mõistmaks, kuhu suured kriisid võivad ühiskondi tüürida, tasub heita pilk minevikku.