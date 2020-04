Kinnitan teile, et nii see kindlasti ei ole. Kõik meie elu ja tervise säilimise heaks vabatahtlikult panustavad abipolitseinikud on praegu ja ka edaspidi kontrollitud taustaga, põhjalikult koolitatud ja pädevad oma ülesandeid politseilise juhtimise ning järelevalve all täitma. Selleks, et vabatahtlike kaasamine oleks ka kriisiajal efektiivne ja vajadustele vastav, ongi riigikogus käsitletavad muudatused vajalikud. Muudatused on oma olemuselt pigem tehnilist, kui sisulist laadi.

Peamised kõneainet pakkuvad muudatused on seotud tervisenõuete vastavuse kontrolli, andmebaasidesse ligipääsu, viibimiskeelu ja sõiduki sundpeatamisega.

Abipolitseiniku vastavus tervisenõuetele