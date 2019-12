Reet Marii Rokk: ise te need lumehelbekesed tegite!

Kas noortega on üldse võimalik luua mingeid püsivaid töösuhteid, küsivad ettevõtjad aina murelikumalt. Personalijuhid väidavad, et praegune ja tulevane suurim tööjõud ehk Y- ja Z-põlvkonna esindajad on õrna hingeeluga „lumehelbekesed”, kel on kombeks esimese kriitika peale nutma puhkeda ning ette hoiatamata ja päevapealt töölt lahkuda.