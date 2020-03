Reet Marii Rokk: riik ja ettevõtjad, ärge unustage vaimset tervist! Küsitlus paljastab pensionäride üksindust ja emade-isade stressi

Tõesti, mitte ainult Eestis, vaid üle terve maailma valitseb praegu teadmatus ja hirm tuleviku ees. Viimaste nädalate ja kuude sündmusi võib paljuski võrrelda mõne katastroofifilmi stsenaariumiga, kus olukorra tõsidusest arusaamiseks pidid asjad enne väga halvaks minema. Paljude riikide juhid on ka ise tunnistanud, et viiruse leviku tõkestamisele reageerimisel jäädi hiljaks. Õpime sellest veast ning proovime ennetada teisi olulisi koroonaviiruse poolt tingitud mõjusid. Üheks neist on kindlasti rahva vaimne tervis.

Kantar Emori hiljutisest eriolukorra radari uuringust selgus, et viiendik Eesti elanikest tunneb ennast emotsionaalselt ebakindlalt. Oma viimaste nädalate tundeid ja emotsioone kokku võttes väljendas kõhedust tekitavalt palju inimesi selle edasiandmiseks märksõnu hirm, ärevus ning üksindus. Eriti puudutab see muidugi...