Rohemõtleja: keskkonnakaitsest kujuneb 21. sajandi peamine geopoliitiline võitlustanner

21. sajandit on hakanud iseloomustama geopoliitika hoogustumine. Et Euroopa rohelist kokkulepet saaks saata edu, tuleb Ursula von der Leyeni „geopoliitilisel komisjonil" oma sõnad maksma panna. Saksa rohemõtleja Roderick Kefferpütz analüüsib, mida kujutab endast EL-i plaanide geopolitiseerimine ning miks Euroopa Rohelistel tuleb seda ülesannet tulevatel aastatel tõsiselt võtta.