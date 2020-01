Ronald Viin: Hurraa! Jagame varad laiali ja liigume viisaastaku plaanide kaupa nagu kommunistidele kombeks

Eilset „pensionireformi“ hääletust vaadates haaras mind must masendus. Riigikogu meenutas mulle 6. klassi geograafia tundi, kus Martin Helme oli ainus „valgustatu“, kes esimesena üle mere välisreisil käinud ja nüüd jagas üleolevalt oma kõikehõlmavaid teadmisi lollide kaasõpilastega. Kaasõpilastel olid argumenteeritud ja asjakohased küsimused, kuid ega nad ju tegelikult ei tea – nad on oma tarkusi ammendanud õpikutest, kui seevastu Martin oli ise kohapeal ja nägi oma silmaga, et Egiptus on tegelikult saar.

Aga mind paneb ikkagi millegipärast vaatama iga sellise absurdse agenda taha. Mis toimub seal kardinate taga, kuhu meie silmad otse ei näe? On see seotud IRLi pikema plaaniga? Kas selle pikema plaani üks osa on siiski apteegireform, mille tagasipööramiseks on vaja lisaaega? Kas see oli juba algselt sellel põhjusel planeeritud, kui IRL pensionireformiga välja tuli? Kelle huve teenib pensionireform tegelikult? Need on küsimused, millele uuriv ajakirjandus peaks praegu süvenema, sest see „reform“ on kaugel inimeste vabaduse ja heaolu teenimisest – see ei lähe põhimõtteliselt kokku EKRE maailmavaatega, mille eest nad nii tulihingeliselt seisavad.

Tegelikult me teame ju kõik, et see on IRL 2.0 ja ei midagi muud. Hetkel vaevu valimiskünnisel sitsiv erakond – päkapikk jõuluvanade keskel – räägib mandaadist ja kasutab oskuslikult ära Keskerakonna ja EKRE võimupimedust püsida troonil. Juhtida laeva teadmata suunas on ju ikka parem, kui mitte üldse juhtida eks? Vähemalt kutsutakse sind kapteniks.

EKRE poliitikud võrdlesid pensionisüsteemi pärisorjusega! Kas te kujutate seda ette – pärisorjusega! Süsteem, mis on loodud meie riigi pikaks perspektiiviks ja vanurite ülalhoidmiseks põlvede jooksul on pärisorjus, sest inimesed peavad ju olema vabad oma otsustes – vabad kasutama „oma“ raha nüüd ja praegu nii nagu nad seda nüüd ja praegu kasutada soovivad. Hea parralleeli tõi Hanno Pevkur, kes tsiteeris Rohke Debelaki naljarubriiki, et järgmiseks otsustab valitsus muuta liikluseeskirjade järgimise vabatahtlikuks. Praegune süsteem on ju pärisorjus, kus aadlikud seavad inimestele reegleid! Ma tsiteeriks siinkohal Aristotelest: „Piiramatu demokraatia on nagu oligarhia – türannia suurte rahvahulkade üle“. Ma lihtsalt ei uskunud, et seda Eestis sellisel kujul näen ja kogen, kui eile.

Kõige suuremat masendust tekitas võibolla siiski fakt, et poliitikud valetavad ja see on „normaalne“. Seda ei ole vist keegi kunagi varem nii otseselt välja öelnud, kuid nüüd on see stenogrammis Martin Helme sõnadega fikseeritud. Jüri Ratase aastataguse absoluutse pensionireformi vastuseisu selgituseks öeldi, et „poliitikud on dünaamilised“ ja Jüri Ratas on arenemisvõimeline – see tähendab, et poliitikud võivad valetada vastavalt vajadusele ning ei kanna selle eest mitte mingit vastutust. Samamoodi valetasid eile IRLi, EKRE ja Keskerakonna poliitikud Eesti rahvale ning 30 aasta pärast (mis Martin Helme jaoks on prognoosimatu tulevik) ei vastuta nad oma sõnade, lubaduste ega tekitatud sotsiaalse kaose eest.

Aga keda see huvitab, mis 30 aasta pärast saab – praegu tuleb pidu! Jagame varad laiali ja liigume viisaastaku plaanide kaupa nagu kommunistidele kombeks. Võime kindlad olla, et reformi jõustumisel kindlustab järgmiste kohalike omavalitsuste ja riigikogu valimistel sama võimuliit oma „töise“ koalitsiooni, sest autod on inimestel alles uued ja pole jõudnud veel lagunema hakata. Kaotajateks jäävad aga need, kes näevad oma laste ja lastelaste elu Eesti riigis ning on selle eesmärgiga järejepidevalt ühiskondlikult panustanud.

„Reform“ tuleb, see on fakt! Siiski virvendab väike lootusekiir, et mitte päris sellisel kujul – põhiseadusliku riive tõttu maandub seadus kindlasti riigikohtus ning tuleb loota, et siit ei tekitata tagasipööramatut pretsedenti. Aga kahju on tehtud – meile on tõestatud, kuidas üks toksiline koalitsioonikombinatsioon on võimeline riigivõimu teostama.

George Bernard Shaw on öelnud: „Demokraatia on leiutis, mis tagab meile sellise valitsuse, millise oleme ära teeninud“. Võtame ja naudime nüüd väljateenitud vilju – pidu alaku!