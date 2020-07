See koosneb väljavõttest Jossif Stalini ja Franklin Delano Roosevelti vahel Teheranis 1. detsembril 1943 peetud vestlusest, milles Roosevelt kinnitas Stalinile, et tal pole kahtlust, et Eesti, Läti ja Leedu liitusid 1940. aastal Nõukogude Liiduga vabatahtlikult. Taavi Minnik uuris ajaloolaselt Andres Adamsonilt, mis peitub Vene saatkonna žesti ning kas lääneriikide juhid olid oma sõnades Teherani konverentsil siirad või talitasid nii oma hetkelisi eesmärke silmas pidades.

-Miks Vene saatkond selliseid avaldusi teeb ja kellele see konkreetne sõnum suunatud oli?