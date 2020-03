Siim Kallas: Eesti välispoliitika peab olema aktiivsem. Peame jõulisemalt nõudma selgitust, miks toppavad meile mõeldud meditsiini -ja isikukaitsevahendid

Viimastel päevadel on paistnud päike. Hea seegi. See pole aga kuidagi leevendanud muret, ebamäärasust, ebakindlust tuleviku pärast. Mis meist saab – nii küsis Agnes Gabrielilt. Kas kriis on kestnud juba nädala või alles nädala? Oleneb, kust vaadata.