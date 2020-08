Aleksander Lukašenka püsib ametis. Arvata, et ta on juba „endine president“, näitab meie lootusi, aga on eksitav. „Endised presidendid“ pole Nicolas Maduro Ameerika Ühendriikide ukse all Venetsueelas ega Bashar al-Assad Süürias. Kuni Valgevene administratsioon (jõuametkonnad eelkõige) ei vaheta poolt (mis võib optimistliku stsenaariumi korral juhtuda), püsib Lukašenka ametis. Teda toetab ka tohutu toiduahel, palju inimesi, kes sõltuvad selle valitsuse sotsiaaltoetustest ja ettevõtetele makstavatest subsiidiumidest.

Võtmerollis on muidugi Venemaa president Vladimir Putin.