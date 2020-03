Siim Kallas: Toomas Leitol oli väga suur roll, et Rahva Hääle tiraaž kasvas rekordiliselt üle 200 000

Mulle tundub, et pole palju aega möödas, kui viimati Toomas Leitoga kohtusime. Näis, et Toomas polnud ajaga palju muutunud. Minu meelest oli ta samasugune ülikooli aegadel, kui esimest korda kohtusime. Sellest on ju rohkem kui 50 aastat möödas.