Silver Meikar: liigume tagasi ajastusse, kus enam kui aastapalga suurused annetused olid norm

„Kui keegi soovib toetada parteid maailmavaateliste seisukohtade pärast, siis teeb ta seda ausalt ja avalikult. Ta on uhke, tal pole midagi varjata. Ärimees, kes soovib annetust varjata, teeb seda muudel eesmärkidel. Varjamise eesmärgiks võib olla näiteks soov peletada eemale tülikad küsimused, miks just see ettevõte võitis hanke või sai otsetellimuse."

Nii kirjutasin aastal 2012 ja olen jätkuvalt samal arvamusel. Antud Keskkerakonna kaasust on mul võimatu sisulisemalt kommenteerida, sest olen teadlik sellest vaid ajakirjanduse vahendusel. Sisemas tunnen, et asi on kahtlane ja suurannetaja motiivid ning raha päritolu seletused sarnanevad liigagi palju põhjendustega "leidsin kapist" ja "müüsin kulda".