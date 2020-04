Söödafirma juht: kuigi kodumaist tooret on puudu, peavad meie farmerid müüma elusloomad Poola või mujale

Palun vaikige hetkekski, kes te Eesti toidust rääkides oskate kasutada vaid sõna „vabaturumajandus“! Mõelge kordki laiemalt - meie riigi ja rahva püsimajäämise võtmes. Siis mõistate, miks just nüüd on tähtsam kui kunagi varem kolme osapoole - põllumehe, toidutöösturi ja kaupmehe üksteisemõistmine ja ühine tegutsemine. Pikk tee on minna, aga hakkame liikuma - aeg selleks on enam kui küps.

Kujutame ette, et kriis ometi leebub ja läheme lähedastega taas välja sööma. Ning menüüst leiame nii Saara küla sea kui Liivimaa rohuveise steigi. Just need road on Eesti tänavune parim peakokk Kaido Mets restorani Juur menüüsse sobitanud. Sama tublid on peakokad ka sellistes kohtades nagu Wicca, Leib Resto, Ööbiku Gastronoomiatalu...

Ent need mõned söögikohad ei suuda paraku tagada Eesti loomakasvatuse jätkusuutlikkust. Ehkki Eesti on loomakasvatuse jaoks vägagi sobilik piirkond, räägivad numbrid hoopis teist keelt.