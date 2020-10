Lisaks sellele, et need kõik viimastel kuudel Eestis ja maailmas päevakorral on olnud, omavad need veel üht märgilist ühisosa. Kõiki väljatoodud nähtuseid saab iseloomustada võõravihkamisena, näitlikustades osavalt ka selle skaala erinevaid äärmuseid.



Rahu, mu eesmärgiks ei ole lihtsustada vihkamise mõistet ega provotseerida lugejat meelevaldsete järeldustega. Vastupidi, soovin avada vaadet võõravihale ning tuua välja selle tahke laiemalt, kui pelgalt vihakuritegude näol.

Millal on siis see koht, kus võõraviha kontrolli alt väljub?