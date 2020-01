Taavi Minnik uuest tapjaviirusest: me kõik hukkume! Aga võib-olla mitte?

Sel ajal, kui Lähis-Ida kohal lendavad raketid ja Venemaal kabetab Putin valitsusliikmetega, ilmub Hiinas välja uus surmav viirus. Selle poolt esile kutsutud kopsupõletik on kustutanud juba sajakonna inimese eluküünla. Peaaegu kõik nad elasid Wuhani linnas. Ja ehkki Maailma Terviseorganisatsioon teatab, et mureks pole põhjust, ilmub uusi ärevaid teateid viiruse leviku kohta, paljud inimesed on loobunud Aasiasse reisimisest ning kardavad tellida AliExpressist.

Koroonaviirusest on saanud kõige lootustandvam allikas tänu millele vorpida klikimagneteid stiilis „Me kõik hukkume!" 2002. aastal hirmutas kogu maailma „ebatüüpiline kopsupõletik" SARS Hiinast, mida kutsus esile uut tüüpi koroonaviirus, aastal 2012 puhkes Araabia poolsaarel SARS-ist veelgi surmavam MERS. Kui suremus SARS-i oli 10% (umbes 8000 avastatud juhtu ja 800 surma), siis MERS-il 35% (diagnoositi umbes 2300 inimesel, kellest suri 850). Halb on see, et MERS levib Lähis-Ida maades tänaseni. Rahvusvaheline meedia on lihtsalt selle vastu huvi kaotanud, sest kaua sa esiteks sellest ikka uudiseid teed ja teiseks on meil olemas tõeline uute viiruste sepikoda Hiina näol, mis pakkus meile uue metsikutel imetajatelt inimestele edasiantud viiruse, mis möödunud aastal ristiti uueks koroonaviiruseks ehk Novel Coronavirus (2019-nCoV).

Tavaline viirus

Iseenesest on koroonaviirus tavaline viirus, nagu gripp või äge respiratoorne viirusinfektsioon. Eksiteerib 40 erinevat tüüpi koroonaviirust, millest vaid mõned kutsuvad inimestel haigusi esile. See võib avalduda tavalises külmetuses, aga teatud vormides ka ägedates hingamisteede infektsioonides. Uus koroonaviirus 2019-nCoV muteerus eelmistest viiruse vormidest ja kutsub esile ebatüüpilist kopsupõletikku, mis võib lõppeda ka surmaga.

Kas viirus võib Eestisse jõuda? Puhtteoreetiliselt, jah. Kuid spetsialistid ei usu eriti ülemaailmse epideemia puhkemisse. Maailm on juba kahel korral -aastal 2002 ja 2012- koroonaviiruse puhanguga kokku puutunud ning mõlemal juhul lokaliseeriti viiruse kolded kiiresti. Niisiis mida teha? Mitte paanitseda ja enneaegselt lasta end ära hirmutada. Üldiselt on meil juba gripihooaeg alanud ning jälgida tuleb elementaarseid arstide nõuandeid: tuleb pesta käsi, mitte kontakteeruda haigetega, järgida hügieeninõudeid, koristada ja tuulutada ruume, viibida rohkem värske õhu käes ning vältida rahvarohkeid paiku.

See, et inimesi huvitavad halvad uudised rohkem, kui head uudised, kujunes välja evolutsiooni käigus, kuna vanasti sõltus meie eellaste ellujäämine halbade uudiste ja võimalike ohtude tundmisest. Tänapäeval pole meie elud ohus, kuid me elame halbade uudiste ja halvenemise ootuses. Midagi pole teha. Ja sellest tulenevalt on ka näiteks meedias heade ja halbade uudiste vahekord reeglina umbes üks-kolmele või üks-neljale.

Head uudised