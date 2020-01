Tarmo Pikner: Tartu rahu Tootsi moodi - mõjuvõimuga kauplemise uus tase

Kui ühel „tartu vaimudest" - Jaan Poskal õnnestus tarkust ja õiglust kasutades rahu maapeale tuua, siis teisel Jaanil ei õnnestu see kohe mitte kuidagi. Sealjuures pean mainima, et see ei peagi õnnestuma, sest isehakanud „tartu vaimu" Jaan Tootsi rahutaotlus rajaneb üdini vääratel alustel.

Tõsi - eetilis-moraalsed nüansid kõrvale jättes, võimaldab meie puudulik seadusandlus ja lombakas omavalitsuse süsteemi ülesehitus jätta sellesse häbiväärsesse protsessi jokk-skeemilisi musti auke ning nendele hakkangi allpool tähelepanu juhtima.

Mittelikviidsed varad

Aga algusesse. No kust pidi ärimees Jaan Toots teadma, kuidas toimib poliitiline nupumäng keskerakonnas, omamata sellealast kogemust.