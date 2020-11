Saan täiesti aru, et keeruline on end sundida maski kandma, kui pole seda kunagi pidanud tegema ja kui ei oska enda või teiste abiga endale selgeks teha, miks mul selle kandmist vaja on. Ma olen ju terve ja mind mingi väljamõeldud ja nähtamatu tont juba maha ei murra. Saan sellest ka aru, et väga raske on enda harjumusi muuta - see võtab keskmiselt 30 kuni 60 päeva, kui seda teadlikult teha.