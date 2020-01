Toomas Alatalu: "sajandi tehing"? Iisraeli ja Ameerika juhid lükkasid palestiinlased oma naha päästmiseks teerulli alla

Demokraat Barack Obama jõudis Iisraeli alles aastal 2013 ehk siis pärast oma tagasivalimist, olles võimu algaastail 2009-10 üritanud Palestiina riigi loomist ÜRO Peaassambleed kaasates. Vabariiklane ja suures poliitikas uustulnuk Donald Trump väisas Iisraeli juba oma viiendal võimuloleku kuul ja on seejärel teinud üksnes tõhusaid toetussamme Iisraeli kasuks: detsembris 2017 otsus USA saatkonna viimisest Jeruusalemma, Golani kõrgendike (Süüria ja Liibanoni ala) tunnustamine Iisraeli territooriumina, viimase rahvusvaheliste lepete vastaselt ehitatud asunduste kuulutamine seaduslikeks jmt.

Sellega paralleelselt on Trump lubanud ka „sajandi tehingut" ja just palestiinlastele. Viimase sünd venis ja mullu sai teatavaks üksnes see, et viimaste elujärje tõstmiseks luuakse 50 miljardi dollarine fond, mis tagavat vähemalt ühe miljoni töökoha sündi. Seejuures räägiti tehingust kui „palestiinlaste probleemide" lahendamisest ehk vältides mõistet „kahe-riigi lahendus", mida kasutab muu maailm.

Viimaks mainiti ka palestiinlasi