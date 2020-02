"Suurt pilti Venemaa piiriprobleemidest teades on omajagu kummaline, et Eesti poliitikud sellest niipalju erutuvad. On kümneid asju, mida saab ja tuleb teha Euroopa Liidus ja NATO-s selmet üritada tõestada, et Venemaa suhtes tuleks toimida hoopis nii, nagu mina ütlen," arvab poliitikavaatleja Toomas Alatalu