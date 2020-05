Küll selle, et hiinlased kavatsevad ta eesseisvatel presidendivalimistel läbi kukutada, ent ta jõudis näha isegi tõendit, nagu oleks koroonaviirus sündinud Wuhani viiruselaboris. USA luureametid kinnitasid selle peale, et neil küll sääraseid tõendeid ei ole. Enne ärasõitu Valgest Majast jõudis ta veel öelda, et mõtleb lisasanktsioonidele, millega Hiinat tema vastutustundetu käitumise eest viirusepuhangu tekkepäevil karistada.

Kui nüüd haarata Trumpi viimase sõnumi ehk sanktsioonide lubamise sabast kinni, siis on omamoodi lihtne näha kahe viimase nädala sõnasõjas Trumpi poolt veel 2017. aastal alustatud Hiina-vastase kaubandus- ja majandussõja jätkumist. Sellele lisandunud ja seda mõjutama hakanud koletuslik pandeemia erutab mõistagi inimesi rohkem.