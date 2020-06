Toomas Alatalu: USA illusioon rasside võrdsusest purunes esimese üleriikliku vapustuse ehk pandeemia puhkedes

Kes aga on huvitunud poliitikast üldse ja seejuures ka USA sisepoliitikast, võivad möönda, et seesugust arengut oli karta — tegu on kahe erineva maailmanägemise ja sellest johtuvate poliitikate kokkupõrkega. Mitte ainult Ameerikas, vaid kogu demokraatlikus maailmas. Ehk siis tegu on omamoodi paratamatusega, mis võinuks kindlasti toimuda avalikkuse silmis paremas vormis (nagu Macroni liikumine Prantsusmaal?!), ent sündis see, mis sündis.

Lühidalt öeldes on Trump ju USA kehtiva valimissüsteemi produkt. Selle ebatäiuslikkus lõi ammu välja, võimalus n-ö kõrvalt poliitikase astuda oli seal ammu teada ja proovitud, Trump sai jälle vähem hääli kui vastaskandidaat, ent — on’s keegi seda valimissüsteemi tõsimeeli üritanud paremaks teha?