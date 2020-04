Toomas Alatalu: viirus vääras nii Putini usaldushääletuse kui ka võiduparaadi

See aasta algas venemaalastele teadmisega, et mais tähistatakse Suures isamaasõjas saavutatud võidu 75. aastapäeva ja et muu maailma sanktsioonid Venemaa vastu karistamaks teda agressiooni eest Ukrainas nõrgestavad küll majandust, ent nüüd saab nende kiuste auto või rongiga Krimmi sõita.