TOOMAS KRUUSIMÄGI: direktoritele suunatud koolikius

Elu näitab, et praegu on koolijuhid liiga tugevasti omavalitsuse võimuses. Liiga tihti oleme näinud, kuidas kohalikud omavalitsused kasutavad oma poliitilist võimu koolijuhtidele koha kättenäitamiseks.

Sageli podiseb konflikt pikka aega ja tekitab probleeme nii hoolekogu kui ka lastevanematega. Laiema avalikkuseni jõuavad need vastuolud tavaliselt alles siis, kui pingeline olukord kulmineerub plahvatusega. Enamasti tähendab see koolijuhi jaoks ametist vabastamist. Hiljuti on sellised juhtumid aset leidnud Märjamaal, Kiviõlis ja Viimsis.