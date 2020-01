Tuuli Reinsalu: Eesti rahva lähtekood on ohus

Mida te teete, kui teie panga PIN kood juhtumisi kaduma läheb? Otsite üles PUK koodid ja taastate PIN-i, eks ole? Aga kui teil pole PUK koodi ja te ei saa ka pangast uut?

Eesti rahvaluule arhiivis on hoiul meie lähtekood. Ja te tahate serverid välja lülitada? Niimoodi võiks kirjeldada praegust olukorda, kus arhiivi tegevus on jäänud toetusteta. Kuulge, süsteemis on viirus, kutsuge mõni itimees! Ikka ei kirjuta ta nii head lähtekoodi, kui Jakob Hurt koos oma kirjasaatjatega seda tegi. Murdmatu - ja poku, mida meiega tehakse!

On lausa ahistav ja õõvastav lugeda, et Eesti rahvaluule arhiiv ei saa selleks aastaks mitte mingisugust toetust teadusprojektideks. Peaks olema iseenesestmõistetav, et meie, eestlaste, lähtekoodi hoidev asutus kuulub kultuuriasutuste eliidi hulka koos Eesti rahva muuseumi, laulupidude ja trahvusraamatukoguga. Ma ei taha kedagi rünnata ega halvustada, vaid ainult jagada, miks minu silmis on Eesti rahvaluulearhiiv mitte ainult asendamatu, vaid prioriteet number üks meie kultuuri elujõulisuse koha pealt.

Kuidagi jääme ikka püsima