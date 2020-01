Urmas Paet: Lähis-Idas ähvardab puhkeda spontaanne vägivald

1. Iraani tuumalepe on surnud ning Iraan asub taas varjamata arendama edasi oma tuumaprogrammi. Siinkohal on oluline, kas Euroopa Liit, USA ja teised liitlased suudavad kokku leppida ühises reaktsioonis ja käitumismudelis sellele. Seni on USA ja EL olnud Iraani osas suurtes erimeelsustes.