Nädalatepikkuste liikumispiirangute põhjustatud sotsiaal-majanduslik kriis on teinud laastamistööd, nii et paljud inimesed on kaotanud sissetuleku, neil on raskusi toidulaua katmisega ja neil ei ole kodus turvaline.

Üks asi, mille kriis on otsekui röntgeniga nähtavaks teinud, on asjaolu, et osa inimesi kannatab palju rohkem kui teised. Lõhe rikaste ja vaeste vahel on märkimisväärselt laienenud. Meie ühiskondi varemgi vaevanud ebavõrdsus on end veelgi ebameeldivamalt meelde tuletanud.