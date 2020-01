Urmas Reinsalu: NATO väljaõppemissioon lõpetati kõrge ohufooni tõttu

Täna teatas NATO, et peatab Iraagis alliansi väljaõpemissiooni. Eesti välisminister Urmas Reinsalu ütles, et see ei tähenda siiski missiooni lahkumist Iraagist.