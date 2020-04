Urmas Reinsalu: Praeguse info pinnalt võib eeldada, et eriolukorda tuleb pikendada maikuuks, sest liigume ebakindlal soopinnasel ja tormates vajume mülkasse

2. Tänase päeva juhtimisinfo pinnalt on teada , et viirus jätkab levikut, kuid aeglasemalt. Kui täna loobuksime kõigist piirangutest, siis on eelduslik, et viirus läheb kiiremasse kasvufaasi ja on oht muuta möödunud kuu pingutused mõttetuks. Meie seas liigub tõenäosuslikult hulk inimesi, kes on tuvastamata viiruse kandjad ning piirangute kadumisel muutuvad nad ulatuslikumateks levitajateks.

Seega peab väljumine olema ettevaatlik ning samm-sammuline. Peame mõistma, et kiirustamine või piirangute üldine kaotamine võib tekitada uue puhangu ja seejärel naaseme sundvalikuna uuesti vanade piirangute juurde. See on nii majanduslikult kui psühholoogiliselt kindlasti oluliselt valulisem kui esmane piirangufaas. Seega on vajalik õppida teiste riikide kogemusest ning omada ülevaadet iga piirangu kaotamise mõjust viiruse levikule. Selleks vajame kvantitatiivset hinnangut viiruse levikule. Selleks on vajalik pidev piirkondadepõhine ulatuslik valimipõhine uuring ning masstestimine kiirtestidega. Liigume aeglaselt nagu ebakindlal soopinnasel, tormates vajume mülkasse.

3. Meie otsustel peab olema selge arusaamine, millal mingi otsus tuleb. Aprilli lõpuks peab meil olema paigas plaan, milliste etappidega hakkame väljuma, millised on rakendatavad usaldusmeetmed ning milline on avalikkusele kättesaadavad ja väljumiseks vajalikud viiruse leviku näidud. Praeguse, piiratud info pinnalt võib eeldada, et eriolukorda tuleb pikendada maikuuks.

Samas on eeldus, et aprilli lõpu ohuhinnang võimaldab mitmeid piiranguid mai teisest poolest leevendada. Tuleb arvestada, et rida, eriti rahvusvahelist suhtlust puudutavaid piiranguid jääb kestma ka pärast eriolukorda ja võib kesta üpris kaua.

4. Vajalik on kaks suurt väljumisstrateegiat: rahva tervise kaitse plaan ja majandusplaan muutunud maailmas. Rahvatervise kaitse puhul peame kohe eeldama, et kuna viirus on globaalne nähtus, siis tema tõusud erinevates maailma otstes toimuvad erinevatel aegadel. Seetõttu on siseriiklike piirangute kõrval oluline kaitsta rahvast viiruse sissetungi eest reisimisega. Nende piirangute leevendamisel peame olema väga ettevaatlikud ning ehitama üles rea usaldusmeetmeid, nagu pikaajalisem sissesõidukeeld välisriikidest, mida piirkondade kaupa saab hakata muutma, karantiinikohustuse säilimine sarnaselt, rahvusvaheliste suurürituste ärajäämine pikema aja jooksul jne.

Kindlasti on tähtis teha koostööd riikide vahel. Balti-Põhjala välisministritega oleme väljumistrateegia küsimustes kokku leppinud infovõrgustiku. Kuid otsused teeb iga riik iseseisvalt. See pole koht poliitiliseks korrektsuseks, vaid esmakohal on rahva tervis. Euroopa solidaarsus peab täna olema selline, et need riigid, kes hakkavad väljumisstrateegia osana mingi aja pärast avama piire, peavad teistele selgitama oma usaldusmeetmeid ning konsulteerima. Euroopa Komisjon ei suutnud kiiresti koordineerida piiride sulgemist et takistada viirust. Nüüd tuleb tagurpidist viga vältida piiride avamisel.