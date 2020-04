Urmas Viilma ülestõusmispühade jutlusel Toomkirikus: viirus on suunanud paljusid mõtlema järele omaenda elu kaduvuse ja kogu maailmakorra hetkelisuse üle

Oleme seekordsele ülestõusmispühale vastu läinud koroonaviirusest tingitud ärevusega hinges. See on ärevus, mida on jagunud kõikjale maailmas, sest pandeemia on halvanud meie isiklikud mõtted ja meeled, kuid samal ajal ka kogu maailma tavapärase töö- ja elurütmi. Siiski on see viirus suunanud paljusid inimesi, võimalik, et esimest korda üle aastate ja aastakümnete, mõtlema järele omaenda elu kaduvuse ja kogu ajaliku maailmakorra hetkelisuse üle.