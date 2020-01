Urmas Volens, Veiko Vaske: pensionireform annab soovitust jubedalt erineva tuleviku

Kujutagem endale ette tavalist keskealist Eesti meest, kes on hariduse omandanud näiteks Eesti põllumajandusülikoolis ja õppinud seal metsandust. Ta on käinud viimased 20 aastat tööl, liitunud (vabatahtlikult) teise pensionisambaga ja kogunud sinna raha. Oletagem, et 28 774 eurot.

Ühel mitte väga ilusal sügispäeval saab ta arstilt teada, et tal on raskete tagajärgedega haigus, mille edukaks raviks tuleks kasutada meetodeid, mida haigekassa ei rahasta. Ravi maksab 15 000 eurot. Seda summat pole mehel kusagilt võtta, aga ta tahaks tulevikus väga näha, kuidas tema lapsed lõpetavad põhikooli või laulavad laulupeol.