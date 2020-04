Urmo Soonvald: Tõnis Lukase isamaalised 500 000 eurot ehk ministri olümpiasoolo majanduskriisi kattevarjus

Lukase skeemil on aga paar puudust – üks suur ja ideoloogiline, teine väike ja sisuline.

Esiteks, härra Lukas, kas te oskate kirjeldada, kuidas teie poolt ERRile kirjutatud 500 000 eurot on seotud koroonaviirusest tingitud majanduskriisi ennetamise või pisendamisega? Kuidas see aitab Eestis, näiteks Saaremaal, töökohti säilitada? Kuidas see pool miljonit muudab majanduskriisi pehmemaks kümnetele tuhandetele inimestele, kes on juba töötud või kellest lähikuudel saavad töötud?

Pigem näib, et teil on ka endal selle plaaniga kahetised tunded, sest isegi ministeeriumis te ei soovinud sellest plaanist valju häälega rääkida.

Minister saab muidugi osundada, et õhus oli tunne, et Tokyo mängude kajastamine oli Eestis ohus ja ta ruttas isamaalise sammuga appi.

Veel sel neljapäeval kinnitas Lukas Delfile: „Pean loomulikuks, et olümpiamängude vahendamine kriisiolukorras ei satuks kahtluse alla ja et olümpiamängude ülekanded toimuksid Rahvusringhäälingus. Vahepeal on olnud selline seis, kus praegu eesootavate olümpiamängude edastamine ei ole olnud Rahvusringhäälingu kavades. Nüüd on aega atra seada. Selleks, et võtta enda peale järgmise aasta olümpiamängude edastamine, teha vastavad lepingud ja planeerida eelarve, vastavad tegevused, siis juhul, kui Rahvusringhääling selle peale läheb, on kultuuriministeerium valmis Rahvusringhäälingut sihtotstarbeliselt selles asjas toetama.“

Siit ka uued küsimused: kas olümpia näitamine Kanal 2s oli kahtluse all? Kas ja mida te selle kohta täpsemalt teate?