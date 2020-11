USA sotsioloogidel oleks aeg korralikult peeglisse vaadata. Kordus 2016. aasta stsenaarium: Hillary Clintonile lubati suurt võitu, aga täna me teame kõik millega see lõppes. Palju ei jäänud puudu, et Bideniga oleks samamoodi läinud. Midagi tehakse väga valesti. Minu meelest on üheks oluliseks probleemiks, et küsitlusi korraldatakse USA-s reeglina vaid nende hulgas, kel on statsionaarne telefon. Selliseid inimesi jääb aina vähemaks, ka mul endal pole statsionaarset telefoni juba rohkem kui kümme aastat. Küsitluste tegijad on Ameerikas tõsiselt ajast maha jäänud.