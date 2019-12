Vadim Štepa: vajame Ukraina päästmiseks uut Reaganit ja Thatcherit

Selle asemel kuulsime tuttavaid häid soovitusi vajadusest vägede lahutamiseks, sõjavangide vahetamiseks ning valimiste läbiviimiseks, kuid mingeid kindlaid kohustusi osapooled endale ei võtnud.

On muide üsna märkimisväärne, et president Vladimir Putin hoidub hoolega nimetamast Venemaadkonflikti osapooleks. Samas võtab ta sisuliselt isiklikult vastu otsuseid DNR-i ning LNR-i võitlejate eest. Näiteks, kui jutt tuleb Ukraina piiride taastamisest (täna piirnevad marionettriigid otse Venemaaga, mis tähendab, et nende vahel saab kontrollimatult vedada nii vägesid kui relvastust). Tegemist on otsese ilmse tõendiga sellest, et Kreml on päriselt ning otseselt sellega konfliktiga seotud, ehkki üritab rääkida Ukraina kodu sõjast.