Tundub, et poliitiline hetkekasu on selgelt tõstetud igasugusest moraalist ettepoole. Kõrgemad riigiametnikud, keda hiljuti premeeriti palgatõusuga, teevad maksumaksja raha arvelt magedat teatrit. Koalitsioonil ja opositsioonil on veel puudu kutselised lavastajad, kes selliseid etteasteid paremini ette valmistaks. Et oleks nagu teatris - pisaraid, naeru, äratundmist.