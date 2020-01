Vahur Koorits pensionireformist: tere tulemast, ebavõrdsus!

Teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise kõige suurem mõju väljendub pensionide ebavõrdsuse veel kiiremas kasvus.

Eksivad nii teise samba vabatahtlikuks tegemise toetajad kui ka kriitikud. Selle reformi suurim mõju on pensionide niigi suureneva ebavõrdsuse süvenemine. Veelgi enam, pensionisüsteem muutub nii keerukaks, et ebavõrdsust ei suudeta enam leevendada. Riigil kaob info selle kohta, kes on tegelikult vaene ja kes mitte.

On igati tõenäoline, et sambareform muudab tuleviku keskmise pensioni väiksemaks. Ent ainult vähesed saavad keskmist palka ja tulevikus hakkavad järjest vähesemad saama keskmist pensioni. Siis elavad ühed pensionil olles muretut elu, teised aga virelevad. Suure ebavõrdsuse tingimustes kaotavad keskmised näitajad oma tähenduse.

Kalanäoga ükskõiksed